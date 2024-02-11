Вимагають коштів під виглядом допомоги сім’ям полонених. Українців попередили про шахраїв

"Зокрема зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки "вдячності" за нібито надану допомогу в пошуку і повернення з полону українських оборонців", - пише КШППВ.

Зокрема пресслужба закликає рідних й близьких людей зниклих або полонених військовослужбовців не контактувати з невідомими особами, які пропонують повернути полоненого військового за грошову винагороду. Окрім коштів, злочинці також отримають й ворог отримає й надану інформацію.

За консультацією необхідно звернутись на "гарячу лінію" Координаційного штабу за номером: 0800300529, або ж скористатись дорожньою картою.