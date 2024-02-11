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Вимагають коштів під виглядом допомоги сім’ям полонених. Українців попередили про шахраїв

Фото: українців попередили про шахраїв, які вимагають коштів під виглядом допомоги сім’ям полонених (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В інтернеті знову активізувались шахраї, які вимагають кошти в українців під виглядом допомоги сім’ям полонених або зниклих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Зокрема зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки "вдячності" за нібито надану допомогу в пошуку і повернення з полону українських оборонців", - пише КШППВ. 

Зокрема пресслужба закликає рідних й близьких людей зниклих або полонених військовослужбовців не контактувати з невідомими особами, які пропонують повернути полоненого військового за грошову винагороду. Окрім коштів, злочинці також отримають й ворог отримає й надану інформацію. 

За консультацією необхідно звернутись на "гарячу лінію" Координаційного штабу за номером: 0800300529, або ж скористатись дорожньою картою

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

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