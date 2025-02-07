Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв

В Україні було помічено шахраїв, котрі вимагають гроші з рідних військовополонених. Вони представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Закликаю членів родин військовополонених та зниклих безвісти оборонців України бути пильними, адже прослідковується активація шахраїв, які телефонують і представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій", - написав Лубінець.

За його словами, під час розмови зловмисники заявляють, що нібито можуть відправити посилки військовополоненим від їхніх родичів, але для цього необхідно здійснити оплату.

Однак Лубінець зауважив, що жодної платні у здійсненні передачі листів чи посилок не може бути. Адже така гуманітарна ініціатива реалізується через МКЧХ, державні інституції та офіційні волонтерські організації. А вся підтримка від держави для родин захисників і захисниць - абсолютно безкоштовна.

Якщо вам телефонували невідомі особи та вимагали оплатити "доставку посилки" військовополоненому, негайно звертайтеся до:

Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ - 0 800 50 14 82;

Координаційного штабу - 0 800 300 529;

Кіберполіції - 0 800 50 51 70.

Обмін полоненими

Днями відбувся 61-м за рахунком обміном військовополоненими.

У середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.