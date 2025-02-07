Вымогают деньги за посылки: родных военнопленных предупредили о мошенниках

В Украине были замечены мошенники, которые требуют деньги с родных военнопленных. Они представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Призываю членов семей военнопленных и пропавших без вести защитников Украины быть бдительными, ведь прослеживается активация мошенников, которые звонят и представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий или благотворительных организаций", - написал Лубинец.

По его словам, во время разговора злоумышленники заявляют, что якобы могут отправить посылки военнопленным от их родственников, но для этого необходимо произвести оплату.

Однако Лубинец отметил, что никакой платы в осуществлении передачи писем или посылок не может быть. Ведь такая гуманитарная инициатива реализуется через МККК, государственные институты и официальные волонтерские организации. А вся поддержка от государства для семей защитников и защитниц - абсолютно бесплатная.

Если вам звонили неизвестные лица и требовали оплатить "доставку посылки" военнопленному, немедленно обращайтесь в:

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ - 0 800 50 14 82;

Координационный штаб - 0 800 300 529;

Киберполиции - 0 800 50 51 70.

Обмен пленными

На днях состоялся 61-й по счету обмен военнопленными.

В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.