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Вимагав плату за відгул на сушу. Викрито одного з командирів судна ВМС

Фото: на корупції викрито одного з командирів судна ВМС (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Командиру відділення на одному з суден Військово-морських сил (ВМС) України повідомлено про підозру через хабарництво. Вимагав з підлеглих плату за відгул на сушу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось 

Щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі повинні були сплатити командиру 10 тисяч гривень. Останній в місяць на відгулах моряків міг заробляти в місяць щонайменше 150 тисяч гривень. 

 

Фото: на корупції викрито одного з командирів судна ВМС (dbr.gov.ua)

"9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тисячі доларів . Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу", - додає ДБР. 

Що загрожує 

Командиру відділення на одному з суден ВМС повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривні. 

Йому загрожує до 10 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила на хабарництві виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.

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ВМСДБР