Вимагав плату за відгул на сушу. Викрито одного з командирів судна ВМС

Що сталось

Щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі повинні були сплатити командиру 10 тисяч гривень. Останній в місяць на відгулах моряків міг заробляти в місяць щонайменше 150 тисяч гривень.

Фото: на корупції викрито одного з командирів судна ВМС (dbr.gov.ua)

"9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тисячі доларів . Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу", - додає ДБР.

Що загрожує

Командиру відділення на одному з суден ВМС повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривні.

Йому загрожує до 10 років тюрми.