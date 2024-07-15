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Требовал плату за отгул на сушу. Разоблачен один из командиров судна ВМС

Фото: на коррупции разоблачен один из командиров судна ВМС (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Командиру отделения на одном из судов Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщено о подозрении из-за взяточничества. Вымогал с подчиненных плату за отгул на сушу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить командиру 10 тысяч гривен. Последний в месяц на отгулах моряков мог зарабатывать в месяц не менее 150 тысяч гривен. 

 

Фото: на коррупции разоблачен один из командиров судна ВМС (dbr.gov.ua)

"9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тысячи долларов. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу", - добавляет ГБР. 

Что угрожает

Командиру отделения на одном из судов ВМС сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тысячи гривен. 

Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила на взяточничестве исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

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ВМСГБР