На хабарі погорів начальник збірного пункту Київського ТЦК: які "вирішував питання"

Посадовця територіального центру комплектування затримали за вимагання хабаря за зняття з військового розшуку. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який вимагав неправомірну вигоду.
За даними слідства, посадовець отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.
Чоловіка затримали під час одержання грошей в порядку статті 208 КПК України.
Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
У межах кримінального провадження триває перевірка інших можливих випадків зловживання впливом посадовця та його колег.
Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ в Києві та області.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це сталося також в Одеській області.
Крім того, в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".
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