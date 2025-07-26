На взятке погорел начальник сборного пункта Киевского ТЦК: какие "решал вопросы"

Чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачен начальник сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который требовал неправомерную выгоду.
По данным следствия, чиновник получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.
Мужчину задержали во время получения денег в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В рамках уголовного производства продолжается проверка других возможных случаев злоупотребления влиянием чиновника и его коллег.
Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и области.
Напомним, ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.
Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".
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