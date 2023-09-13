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Вимагав 35 тисяч доларів у інвестора. НАБУ викрило депутата Волинської облради

Середа 13 вересня 2023 19:37
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Вимагав 35 тисяч доларів у інвестора. НАБУ викрило депутата Волинської облради Фото: Вимагав 35 тисяч доларів у інвестора. НАБУ викрило депутата Волинської облради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Одного з депутатів Волинської обласної ради викрито на хабарі. Він вимагав 35 тисяч доларів за сприяння рішенню місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

"НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, посадовець вимагав хабар від фізичної особи, яка планувала придбати земельну ділянку на території однієї з громад регіону. Зокрема інвестор планував подальше створення на ділянці підприємства з утилізації відходів.

"В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність", - додає НАБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрило на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області, яке діяло у складі банди та допомагало "ухилянтам".

Тим часом в Чернівцях затримали керівника будівельного підприємства, який намагався дати хабаря співробітнику СБУ.

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