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Требовал 35 тысяч долларов у инвестора. НАБУ разоблачило депутата Волынского облсовета

Среда 13 сентября 2023 19:37
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Требовал 35 тысяч долларов у инвестора. НАБУ разоблачило депутата Волынского облсовета Фото: Требовал 35 тысяч долларов у инвестора. НАБУ разоблачило депутата Волынского облсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Один из депутатов Волынского областного совета разоблачен на взятке. Он требовал 35 тысяч долларов при содействии решению местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Волынского областного совета, уличенному в получении неправомерной выгоды в сумме 35 тысяч долл. США. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, чиновник требовал взятку от физического лица, которое планировало приобрести земельный участок на территории одной из общин региона. В частности инвестор планировал дальнейшее создание на участке предприятия по утилизации отходов.

"В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность", - добавляет НАБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачило в коррупции все руководство районной ВЛК в Одесской области, которое действовало в составе банды и помогало "уклонистам".

Тем временем в Черновцах задержали руководителя строительного предприятия, пытавшегося дать взятку сотруднику СБУ.

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