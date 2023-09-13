Требовал 35 тысяч долларов у инвестора. НАБУ разоблачило депутата Волынского облсовета

Один из депутатов Волынского областного совета разоблачен на взятке. Он требовал 35 тысяч долларов при содействии решению местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Волынского областного совета, уличенному в получении неправомерной выгоды в сумме 35 тысяч долл. США. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, чиновник требовал взятку от физического лица, которое планировало приобрести земельный участок на территории одной из общин региона. В частности инвестор планировал дальнейшее создание на участке предприятия по утилизации отходов.

"В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность", - добавляет НАБУ.