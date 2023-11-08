СБУ й НАБУ ліквідували чергову корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації схеми причетні депутат Тернопільської районної ради та його адвокат, які вимагали з українського інвестора 300 тисяч доларів за придбання агрокомпанії на території регіону.

За вищезгадану суму вони вимагали не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству.



"Окрім депутата і адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність", - додає пресслужба.

На підставі зібраних доказів:

депутату райради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

адвокату повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368;

керівнику агропідприємства за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу усім затриманим. Зокрема продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: Вимагав 300 тисяч доларів за вирішення "земельного" питання. Викрито депутата райради (t.me/SBUkr)