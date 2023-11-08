Чиновники Держпродспоживслужби розробили корупційну схему в Київській області, - поліція

Перед судом постануть посадові особи управління Держпродспоживслужби, які у Київській області брали хабарі за "полегшення" реєстрації сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

За даними правоохоронців, було встановлено причетність фігурантів до 28 епізодів злочинної діяльності в регіоні. Обвинувачені "нажилися" на хабарях на 190 тисяч гривень.

Як уточнили у Департаменті стратегічних розслідувань НПУ, серед фігурантів - начальник одного з відділів управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, його заступник та двоє підлеглих.

Фігурантам інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовцем) КК України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Чиновники управління Держпродспоживслужби постануть перед судом за корупцію під час реєстрації сільгосптехніки (фото: npu.gov.ua)

Яка схема

Слідством було встановлено, що начальник та заступник відділу давали вказівки своїм підлеглим створювати штучні перешкоди під час реєстрації тракторів, комбайнів та іншої сільгосптехніки, а також видачі посвідчень на керування такою технікою.

Щоб таких проблем не було, "клієнти" мали платити 8 тисяч гривень за одну одиницю техніки.

Досудове розслідування було завершено, й обвинувальний акт за погодженням з Київською обласною прокуратурою скеровано до суду, додали у поліції.