"Вимагання найвищого рівня": Трамп відповів демократам на погрози імпічментом

За словами Трампа, демократи погрожують багатьом людям, зокрема генеральному прокурору США, імпічментом та іншими покараннями. Він стверджує, що самі демократи визнають, що підстав для цього немає.

Президент назвав це "вимаганням найвищого рівня" і заявив, що демократи мають за це відповісти.

Трамп також стверджує, що демократи погрожують в'язницею донорам Республіканської партії лише через їхні політичні погляди. Це він назвав використанням влади і правової системи як зброї.

Окремо президент звинуватив сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін. За його словами, вона нібито збирається переслідувати молодих людей, які поділяють республіканські цінності.

"У в'язниці мають опинитися ці вимагачі, а республіканцям треба швидко порозумнішати", - написав Трамп.

Президент заявив, що демократичні лідери надсилали "невинним людям" листи з погрозами.

"Цією заявою я доручаю Міністерству юстиції негайно розслідувати цей злочинний акт!" - написав він.