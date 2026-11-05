У Трампа не знають, що робити з Іраном після поразки на виборах до Конгресу, - WSJ

Адміністрація президента США Дональд Трампа після довиборів до Конгресу поки що не може визначити, які кроки робити щодо Ірану. Одні закликають його відновити удари, інші - згорнути операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел, деякі чиновники адміністрації зараз підштовхують Трампа до завдання нових ударів по Ірану, а вже після цього до досягнення миру, щоб вийти з війни до того, як закінчаться його президентські повноваження.

Інші чиновники вважають, що Трампу слід змиритися з втратами і згорнути військову операцію. Джерела WSJ кажуть, що ця ситуація оголює все глибший розкол усередині адміністрації з приводу війни на тлі поразки республіканців на проміжних виборах.

Також видання зазначає той факт, що вчора 4 листопада віце-президент США Джей Ді Венс назвав війну з Іраном причиною нищівної поразки республіканців.

WSJ додало, що те, що Венс звинуватив війну Трампа в катастрофічних результатах на виборах, - це рідкісний момент дистанціювання від президента, якому він завдячує своїй політичній кар'єрі.

Крім того, це показує, наскільки Венс із самого початку був проти війни, незважаючи на неодноразові публічні заяви на її захист.