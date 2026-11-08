"Требование высочайшего уровня": Трамп ответил демократам на угрозы импичментом

Президент США обвинил демократов в угрозах импичментом генпрокурору и другим должностным лицам и назвал это требованием. Он поручил Министерству юстиции немедленно расследовать эти действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.
По словам Трампа, демократы угрожают многим людям, в том числе генеральному прокурору США, импичменту и другим наказаниям. Он утверждает, что сами демократы признают, что оснований для этого нет.
Президент назвал это "вымогательством наивысшего уровня" и заявил, что демократы должны за это ответить.
Трамп также утверждает, что демократы угрожают тюрьмой донорам Республиканской партии только из-за их политических взглядов. Это он назвал использованием власти и правовой системы в качестве оружия.
Отдельно президент обвинил сенатор от Мичигана Элиссу Слоткин. По его словам, она якобы собирается преследовать молодых людей, разделяющих республиканские ценности.
"В тюрьме должны оказаться эти вымогатели, а республиканцам нужно быстро поумнеть", - написал Трамп.
Президент заявил, что демократические лидеры посылали "невинным людям" письма с угрозами.
"Этим заявлением я поручаю Министерству юстиции немедленно расследовать этот преступный акт!" - написал он.
После поражения республиканцев на выборах в администрации Трампа обострились внутренние проблемы. Конгрессмен-республиканец от Кентукки Томас Масси, известный критик президента, заявил, что хочет вынести на голосование импичмент главы Пентагона Пита Гегсета. По данным CNN, часть республиканцев ожидает, что Палата представителей поддержит эту инициативу.
Сам Трамп, как стало известно 4 ноября, обзванивал советников и интересовался, следует ли оставлять Гегсета в должности. В тот же день президент публично заявил журналистам, что не рассматривает его замену.
Нет в Белом доме единства и по отношению к Ирану. Одни чиновники советуют нанести новые удары, другие - свернуть операцию, поэтомув администрации до сих пор не определились с дальнейшими шагами. Вице-президент Джей Ди Венс 4 ноября назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев.