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Конгрес США готує імпічмент глави Пентагону Гегсета

13:10 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Конгрес США готує імпічмент глави Пентагону Гегсета Фото: міністр війни США Піт Гегсет (Getty Images)
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Конгресмен-республіканець Томас Массі хоче поставити на голосування імпічмент міністра оборони США Піта Гегсета. Частина однопартійців очікує, що нижня палата його підтримає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Массі представляє штат Кентуккі і відомий критикою президента США Дональда Трампа. За його словами, процедуру відставки голови Пентагону він запустить одразу після повернення законодавців до Вашингтона.

Кілька співрозмовників у Республіканській партії розповіли, що очікують схвалення цієї ініціативи нижньою палатою Конгресу.

Чому звинувачують Гегсета

За даними CNN, спроби перекласти відповідальність за війну в Ірані на Гегсета прискорили історичні провали республіканців на проміжних виборах 3 листопада.

Багато законодавців за лаштунками стверджують, що саме міністр відіграв головну роль у тому, щоб Трамп атакував Іран. На їхню думку, це сталося без стратегії виходу і без плану управління наслідками.

Кілька республіканців розповіли CNN, що Гегсет переоцінив здатність США швидко й легко виграти конфлікт. Вони також звинувачують його в тому, що він і далі виступає за ескалацію, хоча довгі бомбардування не наблизили Іран до капітуляції.

У Пентагоні на це відреагували різко. Гегсет "не відступить і не дасть себе залякати політикам, які прагнуть набрати партійні бали або розпочати фальшиві розслідування там, де немає жодних правопорушень", - заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Щоб усунути міністра, одного голосування в нижній палаті недостатньо. Рішення також має підтримати Сенат, де за нього мають проголосувати дві третини сенаторів.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що Трамп телефонував радникам і питав, чи має Гегсет залишитися на посаді після поразки республіканців.

Того ж дня президент сказав журналістам, що не розглядає можливість його заміни.

Як повідомляло РБК-Україна, в адміністрації Трампа досі не визначилися, що робити з Іраном.

Одні чиновники радять завдати нових ударів, інші - згорнути операцію, а віце-президент США Джей Ді Венс 4 листопада назвав війну причиною поразки республіканців.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Піт Гегсет
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