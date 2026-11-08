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"Вимагання найвищого рівня": Трамп відповів демократам на погрози імпічментом

02:44 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
"Вимагання найвищого рівня": Трамп відповів демократам на погрози імпічментом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США звинуватив демократів у погрозах імпічментом генпрокурору та іншим посадовцям і назвав це вимаганням. Він доручив Міністерству юстиції негайно розслідувати ці дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

За словами Трампа, демократи погрожують багатьом людям, зокрема генеральному прокурору США, імпічментом та іншими покараннями. Він стверджує, що самі демократи визнають, що підстав для цього немає.

Президент назвав це "вимаганням найвищого рівня" і заявив, що демократи мають за це відповісти.

Трамп також стверджує, що демократи погрожують в'язницею донорам Республіканської партії лише через їхні політичні погляди. Це він назвав використанням влади і правової системи як зброї.

Окремо президент звинуватив сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін. За його словами, вона нібито збирається переслідувати молодих людей, які поділяють республіканські цінності.

"У в'язниці мають опинитися ці вимагачі, а республіканцям треба швидко порозумнішати", - написав Трамп.

Президент заявив, що демократичні лідери надсилали "невинним людям" листи з погрозами.

"Цією заявою я доручаю Міністерству юстиції негайно розслідувати цей злочинний акт!" - написав він.

Після поразки республіканців на виборах в адміністрації Трампа загострилися внутрішні проблеми. Конгресмен-республіканець від Кентуккі Томас Массі, відомий критик президента, заявив, що хоче винести на голосування імпічмент глави Пентагону Піта Гегсета. За даними CNN, частина республіканців очікує, що Палата представників цю ініціативу підтримає.

Сам Трамп, як стало відомо 4 листопада, обдзвонював радників і цікавився, чи варто залишати Гегсета на посаді. Того ж дня президент публічно заявив журналістам, що не розглядає його заміну.

Немає в Білому домі єдності й щодо Ірану. Одні посадовці радять завдати нових ударів, інші - згорнути операцію, тож в адміністрації досі не визначилися з подальшими кроками. Віцепрезидент Джей Ді Венс 4 листопада назвав війну з Іраном причиною поразки республіканців.

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