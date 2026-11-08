"Требование высочайшего уровня": Трамп ответил демократам на угрозы импичментом

Президент США обвинил демократов в угрозах импичментом генпрокурору и другим должностным лицам и назвал это требованием. Он поручил Министерству юстиции немедленно расследовать эти действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

По словам Трампа, демократы угрожают многим людям, в том числе генеральному прокурору США, импичменту и другим наказаниям. Он утверждает, что сами демократы признают, что оснований для этого нет.

Президент назвал это "вымогательством наивысшего уровня" и заявил, что демократы должны за это ответить.

Трамп также утверждает, что демократы угрожают тюрьмой донорам Республиканской партии только из-за их политических взглядов. Это он назвал использованием власти и правовой системы в качестве оружия.

Отдельно президент обвинил сенатор от Мичигана Элиссу Слоткин. По его словам, она якобы собирается преследовать молодых людей, разделяющих республиканские ценности.

"В тюрьме должны оказаться эти вымогатели, а республиканцам нужно быстро поумнеть", - написал Трамп.

Президент заявил, что демократические лидеры посылали "невинным людям" письма с угрозами.

"Этим заявлением я поручаю Министерству юстиции немедленно расследовать этот преступный акт!" - написал он.