Вимагали хабарі за соцвиплат для військових. Викрито посадовця Міноборони та спільників

Під час комплексних заходів було затримано:

керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони;

начальника фінслужби військової частини;

колишнього військовослужбовця.

Згідно з даними слідства, фігуранти налагодили "схему" отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабарі затримані обіцяли важкопораненим військовим безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Фото: посадовця Міноборони та його спільників викрито на хабарництві (t.me/SBUkr)

Також задокументовано факт отримання хабаря у розмірі більше 300 тисяч гривень.

Усіх трьох було затримано "на гарячому" після передачу одного з траншів.

Що загрожує

Голові відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Двом його спільникам кваліфікували ч. 5 ст. 27 та ст. 368 - пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фігурантам справи загрожує до 10 років тюрми.