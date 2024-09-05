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Вымогали взятки за соцвыплаты для военных. Разоблачен чиновник Минобороны и сообщники

Фото: чиновник Минобороны и его сообщники разоблачены на взяточничестве (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачили коррупционную схему, которая касалась начисления социальных выплат военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди задержанных руководитель отдела Департамента финансов Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

В ходе комплексных мероприятий были задержаны: 

  • руководитель отдела Департамента финансов Минобороны;
  • начальник финслужбы воинской части;
  • бывшего военнослужащего.

Согласно данным следствия, фигуранты наладили "схему" получения денег от бойцов ВСУ, которые получили ранения на передовой. В обмен на взятки задержанные обещали тяжелораненым военным беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

 

Фото: чиновник Минобороны и его сообщники разоблачены на взяточничестве (t.me/SBUkr)

Также задокументирован факт получения взятки в размере более 300 тысяч гривен.

Все трое были задержаны "на горячем" после передачи одного из траншей.

Что угрожает

Главе отдела Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Двум его сообщникам квалифицировали ч. 5 ст. 27 и ст. 368 - пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. 

Фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила на взяточничестве исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

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Служба безопасности Украины