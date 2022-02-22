"Вильярреал" – "Ювентус": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Вильярреал" – "Ювентус"

22 февраля, 22:00, Вильярреал, "Эль Мадригал", телетрансляция на MEGOGO

Вторая "восьмерка" команд возьмет старт в плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе. На арагонской земле встретятся команды со схожими проблемами. И "Вильярреал", и "Ювентус" неубедительно выступают на внутренней арене, выглядя слабыми звеньями круга претендентов на место в топ-4.

Правда, в еврокубках обе команды выглядят мощно. Та же "Желтая субмарина" уже оставила за бортом крепкую "Аталанту", а туринцы завершили первыми в квартете с "Челси". С тех пор "Старая синьора" стала сильнее. Как минимум, кадрово. Зимние новички Закария и Влахович быстро влились в игру и уже делают разницу.

Для сербского форварда Лига чемпионов – новый вызов. До сих пор он в главном еврокубке никогда не играл. Но с давлением обстоятельств Влахович умеет ладить. За "Юве" он забил в первом же матче после трансфера на 70 миллионов. Та же история с Закария.

Противопоставить туринцам "Вильярреал" прежде всего должен организованность. Унаи Эмери прослыл скрупулезным тактиком, который способен найти "противоядие" для любого соперника. "Желтой субмарине "только нужно прислушаться к наставлениям "Короля Лиги Европы".

Травмированные: Пенья, Коклен, Х. Морено – Ругани, Пеллегрини, Кьеза, Дибала

Под вопросом: Бонуччи, Кьеллини, Бернардески (все – "Ювентус")

Ориентировочные составы на матч "Вильярреал" – "Ювентус"

"Вильярреал": Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Пераса – Чуквуэзе, Капу, Парехо, А. Морено – Ло Чельсо, Данджума

"Ювентус": Щенсны – Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Де Шильо – Закария, Локателли, Рабьо – Куадрадо, Влахович, Мората

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:2

На бумаге "Ювентус" выглядит фаворитом противостояния. "Старая синьора" качественно усилилась зимой и имеет 7-матчевую серию без поражений. Другое дело, что игровые проблемы туринцев тренерский штаб не поборол полностью. Обе команды страдают от слабой реализации моментов и кадровых потерь, поэтому судьбу поединка может решить одна-две результативные ошибки.