Конец Олимпиады-2022, возвращение Лиги чемпионов, новая экспансия "Прометея": итоги недели в спорте

Украинцы скромно выступили на зимних Олимпийских играх, мадридский "Реал" разочаровал поклонников Лиги чемпионов, а "Прометей" после баскетбола стал доминировать в волейболе.

Единственная медаль Украины на Олимпиаде-2022

Зимние Олимпийские Игры в Пекине официально стали историей. В финальную неделю соревнований Украина смогла завоевать первую и единственную награду. Реноме наших олимпийцев снова спас Александр Абраменко. Фристайлист взял "серебро" в лыжной акробатике, уступив лишь китайцу Ци Гуанпу.

Такой скромный доробок украинцев читался. Но все же болельщики и специалисты надеялись на лучшее. Однако по итогам Игр-2022 у "сине-желтой" команды больше положительных допинг-тестов (2), чем медалей. Поймались на употреблении запретных препаратов лыжница Каминская и бобслеистка Гунько.

А пока Украина ждет разбора полетов и готовит смену поколений (например, в биатлоне) чемпионскими лаврами наслаждается Норвегия. Скандинавы с нордической методичностью взяли больше всех "золота" (16 наград) и медалей всех проб в целом. Страна с населением на уровне Киевской агломерации в девятый раз (!) стала первой в командном зачете Белой Олимпиады.

Громкое возвращение Лиги чемпионов

Главный еврокубок вышел из каникул четырьмя поединками 1/8 финала. Главный итог – сохранение интриги в двух противостояниях минимум. При всем уважении к лиссабонскому "Спортингу", после домашнего фиаско от "Манчестер Сити" (0:5) англичане могут записать в свои календари предстоящий четвертьфинал.

А вот самая ожидаемое "блюдо" плей-офф разочаровало. В поединке ПСЖ и "Реала" французский гранд, если не по счету (1:0), то по игре тотально побил "сливочных". Всего "Париж" оформил 22 удара в сторону ворот "Реала" (8 в створ), и только фантастическая форма Тибо Куртуа спасла гостей от разгрома.

Зато неожиданно конкурентными стали другие матчи. "Интер" чудом не забил на пике преимущества над "Ливерпулем", играл на равных с мощным оппонентом 75 минут, но дважды досадно пропустил и сохранил минимальные шансы на проход. Еще досаднее за "Зальцбург". Австрийцы быстро забили и достойно выглядели против "Баварии". Но в эндшпиле не усмотрели за Команом (1:1).

Новый успех "Прометея"

После эффектного появления в мужской баскетбольной элите "Прометей" окончательно утвердился в роли гранда и в женском волейболе. После дубля в сезоне 2020/21 и двух Суперкубков Украины команда под руководством Ивана Петкова завоевала второй в истории Кубок страны, разгромив в финале южненский Химик (3:0).

В первом сете борьбы не получилось вообще. "Прометей" деклассировал соперниц с красноречивым счетом 25:8. Вторая партия далась команде из Слобожанского немного труднее (25:13). А в третьем сете "Химик" наконец-то навязал борьбу, но все же проиграл (19:25). MVP же поединка стала капитанша "Прометея" Богдана Анисова.

Триумф в поединке с "Химиком" стал символическим. Если прошлогодние успехи еще можно было списать на случайность, то уверенное лидерство в нынешнем сезоне и добытый Кубок Украины – новая реальность отечественного женского волейбола. После 10-летней доминации "химиков" с 9-ю чемпионскими титулами и 7-ю Кубками страны с трона их сбросили "титанки" нашего времени.