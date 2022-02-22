"Вільярреал" – "Ювентус": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Вільярреал" – "Ювентус"

22 лютого, 22:00, Вільярреал, "Ель Мадригал", телетрансляція на MEGOGO

Друга "вісімка" команд візьме старт у плей-офф Ліги чемпіонів цього тижня. На арагонській землі зустрінуться команди зі схожими проблемами. І "Вільярреал", і "Ювентус" непереконливо виступають на внутрішній арені, виглядаючи слабкими ланками кола претендентів на місце в топ-4.

Щоправда, в єврокубках обидві команди виглядають потужно. Та ж "Жовта субмарина" вже залишила за бортом міцну "Аталанту", а туринці завершили першими в квартеті з "Челсі". З тих пір "Стара синьйора" стала сильнішою. Як мінімум, кадрово. Зимові новачки Закарія і Влаховіч швидко влилися в гру й вже роблять різницю.

Для сербського форварда Ліга чемпіонів – новий виклик. Досі він у головному єврокубку ніколи не грав. Та з тиском обставин Влаховіч вміє ладнати. За "Юве" він забив у першому ж матчі після трансферу за 70 мільйонів. Та ж історія із Закарія.

Протиставити туринцям "Вільярреал" передусім повинен організованість. Унаї Емері уславився як скрупульозний тактик, який здатен знайти "протиотруту" для будь-якого суперника. "Жовтій субмарині" лишень треба дослухатися до настанов "Короля Ліги Європи".

Травмовані: Пенья, Коклен, Х. Морено – Ругані, Пеллегріні, К'єза, Дибала

Під питанням: Бонуччі, К'єлліні, Бернардескі (всі – "Ювентус")

Орієнтовні склади на матч "Вільярреал" – "Ювентус"

"Вільярреал": Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Пераса – Чуквуезе, Капу, Парехо, А. Морено – Ло Чельсо, Данджума

"Ювентус": Щенсни – Даніло, де Лігт, Алекс Сандро, Де Шільйо – Закарія, Локателлі, Рабйо – Куадрадо, Влаховіч, Мората

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:2

На папері "Ювентус" виглядає фаворитом протистояння. "Стара синьйора" якісно підсилилася взимку та має 7-матчеву серію без поразок. Інша справа, що ігрові проблеми туринців тренерський штаб не поборов повністю. Обидві команди страждають від кволої реалізації моментів і кадрових втрат, тож долю двобою може вирішити одна-дві результативні помилки.