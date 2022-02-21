"Динамо" переиграло чемпиона Латвии в последнем матче на сборах

Киевское "Динамо" одолело латвийский РФШ (2:1) и завершило третий тренировочный сбор. Забитыми мячами отметились Владислав Ванат и Николай Шапаренко.

Первая опасность возникла у ворот рижан. "Динамо" упустило двойной момент: сперва Буяльский пробил над воротами с линии штрафной, а в следующей атаке проверил бдительность Ченяускаса дальним ударом Шапаренко.

Владение инициативой в стартовые минуты, однако, так и не превратилось в голы от чемпиона Украины. Тем временем РФШ постепенно осмелел к середине тайма. В конце концов, именно рижане повели в счете.

На 21-й минуте латвийский чемпион получил право на штрафной на расстоянии 25-ти метров от ворот. Фресенбичлер отбросил мяч под удар, а Петр Мареш левой разрядил "пушку" под перекладину ворот Бущана. Украинский кипер парировать такой выстрел шансов не имел.

К концу первой половины "динамовцы" от такой пощечины фактически не оправились. Разве что Беседин мог забивать после выхода вратаря, да пробил рядом со стойкой. На старте же второго тайма РФШ едва не удвоил преимущество – мяч миновал ворота после удара Сантаны.

Давление "Динамо" после перерыва таки дало плоды в середине тайма, когда команда Мирчи Луческу забила дважды в течение трех минут. Сначала Владислав Ванат в затяжной атаке таки сумел протолкнуть мяч в сетку.

А на 68-й Цыганков протащил мяч к линии поля и сбросил в центр штрафной зоны, где абсолютно свободный Николай Шапаренко ударом в угол вывел "Динамо" вперед.

Могли динамовцы забить и третий. На 77-й минуте Караваев решился на удар со средней дистанции, но латвийский кипер записал в свой актив эффектный сэйв.

В конце концов, "Динамо" довело матч до логической победы. Всего чемпион Украины сыграл на этом сборе пять поединков, в которых одержал 4 победы и свел вничью матч с "Пахтакором".

Контрольный поединок

"Динамо" – РФШ – 2:1

Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 68 – Мареш, 21

Состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 84), Дубинчак (Караваев, 46) – Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 77), Шапаренко, Цыганков, Де Пена (Витиньо, 46) – Беседин (Ванат, 46, Шкурин, 72)