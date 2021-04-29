"Вильяреал" в матче с двумя удалениями обыграл "Арсенал" в полуфинале Лиги Европы

Для "Вильяреала" это был второй полуфинал еврокубков в истории. В финал "желтая субмарина" ни разу не пробивалась. Да и "Арсеналу" мотивации было не занимать - победа в Лиге Европы остается чуть ли не единственным шансом лондонцев на еврокубки в следующем сезоне. В АПЛ у "канониров" дела не очень - за 5 туров до конца сезона они идут лишь на 10 месте.

Но рванули с места в карьер именно испанцы. И уже на 5-й минуте в первой же своей атаке забили гол. Чуквуэзе прошел в штрафную и отпасовал на Тригероса, о котором защитники "Арсенала", видимо забыли, а испанец в касание переправил мяч в сетку ворот лондонцев - 1:0.

У "Арсенала" особо ничего в атаке не получалось, а вот испанцам удалось удвоить преимущество. На 29-й минуте результативно подачу с углового замкнул Альбиоль - 2:0.

Немного скрасить первый тайм англичане могли на 35-й минуте. Пепе обошел защитника "Вильяреала" Фойта и упал вблизи штрафной. Рефери без раздумий указал на "точку" и показал игроку испанского клуба "желтую". Но после просмотра VAR свое решение отменил - заметил игру рукой у Пепе.

Во второй половине ситуация для лондонцев стала еще более плачевной. На 57-й минуте вторую "желтую", которая стала "красной", заработал Себальос.

Могли испанцы и вовсе добить англичан, но Морено, вышедший практически на "свидание" с Лено, не смог переиграть кипера "Арсенала".

А затем судья поставил еще один пенальти в ворота "Вильяреала". И в этот раз VAR решение рефери подтвердил. Защитники на 73-й минуте завалили в штрафной Саку. "Точку" реализовал Пепе - 2:1.

До конца встречи судья уровнял составы команд - за вторую "желтую" с поля был удален защитник испанцев Капу. И уже в добавленное время "канониры" могли спастись в матче, но Обамеянг не смог переиграть кипера хозяев.

В итоге уверенная по игре, но не очень уверенная по счету победа "Вильяреала" 2:1, которая оставляет шансы лондонцам в ответном матче. Он состоится 6 мая.