"Вільяреал" у матчі з двома вилученнями обіграв "Арсенал" у півфіналі Ліги Європи

Для "Вільяреала" це був другий півфінал єврокубків в історії. У фінал "Жовта субмарина" жодного разу не пробивалася. Та й "Арсеналу" мотивації було не позичати - перемога в Лізі Європи залишається чи не єдиним шансом лондонців на єврокубки в наступному сезоні. В АПЛ у "канонірів" справи не дуже - за 5 турів до кінця сезону вони йдуть лише на 10 місці.

Але рвонули з місця в кар'єр саме іспанці. І вже на 5-й хвилині в першій же своїй атаці забили гол. Чуквуезе пройшов у штрафну і відпасував на Тригероса, про якого захисники "Арсеналу", мабуть, забули, а іспанець в дотик переправив м'яч у сітку воріт лондонців - 1:0.

У "Арсеналу" особливо нічого в атаці не виходило, а ось іспанцям вдалося подвоїти перевагу. На 29 - й хвилині результативно подачу з кутового замкнув Альбіоль-2:0.

Трохи скрасити перший тайм англійці могли на 35-й хвилині. Пепе обійшов захисника "Вільяреала" Фойта і впав поблизу штрафного майданчика. Рефері без роздумів вказав на" точку "і показав гравцеві іспанського клубу "жовту". Але після перегляду VAR своє рішення скасував-помітив гру рукою у Пепе.

У другій половині ситуація для лондонців стала ще більш плачевною. На 57-й хвилині другу "жовту", яка стала" червоною", заробив Себальос.

Могли іспанці і зовсім добити англійців, але Морено, що вийшов практично на "побачення" з Лено, не зміг переграти кіпера "Арсеналу".

А потім суддя поставив ще один пенальті у ворота "Вільяреала". І цього разу var рішення рефері підтвердив. Захисники на 73-й хвилині завалили в штрафному майданчику Саку. "Точку" реалізував Пепе - 2:1.

До кінця зустрічі суддя зрівняв склади команд - за другу "жовту" з поля був вилучений захисник іспанців Капу. І вже в доданий час "каноніри" могли врятуватися в матчі, але Обамеянг не зміг переграти кіпера господарів.

У підсумку впевнена по грі, але не дуже впевнена за рахунком перемога "Вільяреала" 2:1, яка залишає шанси лондонцям у матчі-відповіді. Він відбудеться 6 травня.