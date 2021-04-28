Курьезная удача. "Ман Сити" на выезде обыграл "ПСЖ", у Зинченко ассист

"Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде одержал победу над "ПСЖ" - 2:1. Украинец Александр Зинченко на поле появился во втором тайме и отметился голевой передачей.

Парижане на правах хозяев начали резво. И уже на 2-й минуте нанесли первый удар в створ ворот английского клуба. Мбаппе разогнал атаку и отпасовал на фланг на Неймара. Тот вошел в штрафную и пробивал из-под защитника "Сити", но удар вышел не сильным и прямо в руки Эдерсону. Еще через 10 минут Неймар повторил попытку. Теперь уже киперу "голубых" пришлось в прыжке доставать мяч из-под перекладины.

Но стартовую активность игроки "ПСЖ" таки смогли конвертировать в гол. На 15-й минуте после подачи с углового головой мяч в сетку переправил капитан парижан Маркиньос - 1:0.

"Ман Сити" же первый удар по воротам нанес лишь на 21-й минуте. Да и тот особой опасности парижанам не нес. А вот французы вновь могли отличиться после подачи с углового, но удар Паредеса головой пролетел немного мимо "девятки".

У "Сити" в первой половине игра в атаке не особо клеилась, хотя благодаря прессингу все же два момента создать удалось. Сперва на 32-й минуте обрезался у собственной штрафной Навас, но то ли удар, то ли пас от Мареза защитники "ПСЖ" вынесли. А спустя еще 10 минут уже обрезку допустил Паредес. Мяч отлетел к Бернарду Силве, а тот отпасовал на Фодена. Англичанин находился сам метрах в 13 от ворот, но пробил прямо в Наваса.

Во втором тайме англичане стали активнее действовать впереди. А на 61-й минуте на поле вышел и Зинченко. И уже через три минуты поучаствовал в голе "горожан". После розыгрыша углового украинец отпасовал на Де Брюйне, а бельгиец сделал навесную передачу в штрафную. Мяч пролетел мимо всех и оказался в сетке ворот Наваса - 1:1. У украинца, хоть и курьезная, но голевая передача в активе.

Kevin De Bruyne almost scoring for Manchester City against PSG #ucl #PSGMCI pic.twitter.com/sIphAPFqSq — Everything Sports (@CompleteSport24) April 28, 2021

Через семь минут "Сити" отметились во второй раз. И вновь гол можно назвать курьезным. Де Брюйне заработал опасный стандарт вблизи штрафной "ПСЖ". На удар решился Марез. Мяч летел точно в стенку, но игроки парижан немного отвернулись и круглый пролетел сквозь защитный редут прямо в сетку ворот хозяев - 1:2.

Усугубили ситуацию для себя парижане на 77-й минуте. Гуэй в центре поля влетел сзади в ногу Гюндогану и заработал прямую красную карточку.

Horrific tackle from Gueye this pic.twitter.com/NrS1RToZMI — James (@JamesFleming03) April 28, 2021

В последние минуты матча игроки "ПСЖ" об атаке особо не думали, а вот "Сити" пытался воспользоваться численным преимуществом, но так увеличить разницу в счет и не смог. В итоге минимальная выездная победа английского клуба 2:1. Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая. Для выхода в финал парижанам нужно забивать минимум дважды.