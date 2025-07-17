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Вилучено понад 650 комп'ютерів. У Києві ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

Четвер 17 липня 2025 11:43
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Вилучено понад 650 комп'ютерів. У Києві ліквідували мережу шахрайських кол-центрів Фото: у Києві ліквідували мережу шахрайських кол-центрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Офіс Генпрокура у Києві провів масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Організовані групи осіб у орендованих офісах створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту, чи вигідну торгівлю на фондових біржах.

Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.

Що вилучили

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

Боротьба з нелегальними кол-центрами

Нагадаємо, що раніше правоохоронці на Закарпатті викрили масштабний шахрайський call-центр, працівники якого виманювали гроші у громадян Європейського Союзу. Слідчі змогли встановити 17 потерпілих - всі вони громадяни країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн гривень.

Також повідомлялось, що в місті Дніпро викрили організаторів шахрайського call-центру, які ошукали близько 18 тисяч громадян Казахстану.

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