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На Закарпатті викрили call-центр, працівники якого виманювали кошти у громадян ЄС

Середа 05 червня 2024 16:44
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На Закарпатті викрили call-центр, працівники якого виманювали кошти у громадян ЄС Фото: на Закарпатті викрили call-центр, працівники якого виманювали кошти у громадян ЄС (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили масштабний шахрайський call-центр, працівники якого виманювали гроші у громадян Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними відомства, учасники сall-центру орендували приміщення та облаштували його комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та сформували клієнтську базу.

Так звані "працівники" центру зв'язувалися з громадянами ЄС та представлялись співробітниками банків. Під час розмови з ними вони вводили потерпілих в оману для того, щоб одержати доступ до їх рахунків. Потім вони виводили кошти на підконтрольних осіб та самостійно розпоряджалися ними.

Слідчі змогли встановити 17 потерпілих - всі вони громадяни країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн гривень. Також наразі перевіряється інформація щодо інших постраждалих від шахрайських дій. За оперативними даними, загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів у США.

У ході розслідування було проведено близько 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Було вилучено сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, 50 тис доларів США готівки і 12 автомобілів.

Фото: на Закарпатті викрили call-центр, працівники якого виманювали кошти у громадян ЄС (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, у випадку, якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

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