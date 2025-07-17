Изъято более 650 компьютеров. В Киеве ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

Офис Генпрокура в Киеве провел масштабную операцию, в результате которой в столице прекращена работа ряда мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Организованные группы лиц в арендованных офисах создали разветвленную инфраструктуру фиктивных денежных сервисов, которые под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту, или выгодную торговлю на фондовых биржах.

Фактически они завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран.

Что изъяли

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 650 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.