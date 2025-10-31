Над Вільнюсом знову закривали повітряний простір через невідомі повітряні кулі

Литва тимчасово закривала повітряний простір над Вільнюсом пізно ввечері 30 жовтня після того, як у небі поблизу столичного аеропорту були помічені повітряні кулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За повідомленням аеропорту Вільнюса, обмеження діяло близько двох з половиною годин – з 20:10 до 22:43. Як мінімум два рейси, що прямували до Вільнюса, були змушені повернутися до аеропортів вильоту. Це вже шостий випадок припинення авіасполучення в країні за останній місяць.
Литва неодноразово звинувачувала Білорусь у запуску таких куль, які, ймовірно, використовуються для контрабанди цигарок.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала передбачувані дії Мінська "гібридною загрозою". Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене також заявила про намір назавжди закрити кордон з Білоруссю і збивати будь-які кулі, що вторгаються в повітряний простір.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві неодноразово фіксували повітряні кулі з контрабандою, які прилетіли з Білорусі. Через інцидент аеропорти країни чотири рази припиняли роботу, десятки рейсів було відкладено та перенаправлено, що вплинуло на кілька тисяч пасажирів.
Напередодні уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.
Також повідомлялось, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.