Над Вільнюсом знову закривали повітряний простір через невідомі повітряні кулі

Фото: Литва закривала повітряний простір через невідомі повітряні кулі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Литва тимчасово закривала повітряний простір над Вільнюсом пізно ввечері 30 жовтня після того, як у небі поблизу столичного аеропорту були помічені повітряні кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За повідомленням аеропорту Вільнюса, обмеження діяло близько двох з половиною годин – з 20:10 до 22:43. Як мінімум два рейси, що прямували до Вільнюса, були змушені повернутися до аеропортів вильоту. Це вже шостий випадок припинення авіасполучення в країні за останній місяць.

Литва неодноразово звинувачувала Білорусь у запуску таких куль, які, ймовірно, використовуються для контрабанди цигарок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала передбачувані дії Мінська "гібридною загрозою". Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене також заявила про намір назавжди закрити кордон з Білоруссю і збивати будь-які кулі, що вторгаються в повітряний простір.

Повітряні кулі в Литві

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві неодноразово фіксували повітряні кулі з контрабандою, які прилетіли з Білорусі. Через інцидент аеропорти країни чотири рази припиняли роботу, десятки рейсів було відкладено та перенаправлено, що вплинуло на кілька тисяч пасажирів.

Напередодні уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.

Також повідомлялось, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.

