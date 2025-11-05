У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон

Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRТ.
Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.
"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.
За його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним.
"Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси", - додав Василяускас.
За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгене, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.
"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила Страгене.
Вона також зазначила, що співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що не знайдені.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві кілька разів помічали повітряні кулі з контрабандним вантажем, які залетіли з території Білорусі. Також над місцевими аеропортами помічали невідомі дрони.
Через ці інциденти литовські аеропорти чотири рази тимчасово припиняли роботу - десятки рейсів були затримані або перенаправлені, що спричинило незручності для тисяч пасажирів.
Також ми писали, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.