В Вильнюсе снова закрывали аэропорт из-за неизвестного дрона

Ограничение воздушного пространства для самолетов и других воздушных судов над аэропортом было введено примерно в 9:50 утра.

"По предварительным данным, решение о введении ограничений было принято из-за зафиксированного дрона на территории Вильнюсского аэропорта", - заявил представитель компании "Литовские аэропорты" Тадас Василяускас.

По его словам, воздушное пространство вновь открылось около 10:18, и все операции в аэропорту теперь проходят в обычном режиме. Он также отметил, что влияние на полеты было минимальным.

"Эта ситуация могла повлиять только на два рейса", - добавил Василяускас.

По словам представителя Службы общественной безопасности Ингриды Страгене, дрон был зафиксирован вблизи аэропорта Вильнюса.

"Это был гражданский дрон. Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты", - отметила Страгене.

Она также отметила, что сотрудники службы сразу усилили охрану Вильнюсского аэропорта и его окрестностей. При этом дрон и его оператор пока не найдены.