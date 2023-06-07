Вільнюс відправить Україні допомогу постраждалим від підриву ГЕС, - МВС Литви

"Литва направить гуманітарну допомогу Україні у відповідь на руйнування греблі Каховської ГЕС, яке сталося на цьому тижні. Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні", - заявила міністр внутрішніх справ.

Як відзначила Білотайте, йдеться про:

50 тисяч євро фінансової допомоги;

30 наметів;

240 розкладних ліжок.

Також Білотайте додала, що країна готується до ймовірного збільшення кількості біженців.

"У будь-якому випадку, ми готові, ми вже готувалися взимку, коли передбачали можливе збільшення кількості біженців з України, тому зараз ми активізували весь наш персонал, щоб уважно стежити за потоками, і ми також контактуємо з нашими місцями розміщення, де ми будемо розміщувати або пропонувати розмістити людей", - пояснила міністр соціального захисту і праці Моніка Навіцкене.

Підрив Каховської ГЕС

Учора, 6 червня, російські окупанти здійснили вибух на Каховській гідроелектростанції. Вибух відбувся у машинній залі, де був розміщений підривний пристрій. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ця операція була проведена 205-ю мотострілецькою частиною російської армії.

Внаслідок затоплення ряду населених пунктів, також виникли проблеми з водопостачанням. Наприклад, через затоплення Каховського водосховища Кривий Ріг був змушений ввести обмеження на споживання води.

Крім того, місцевим жителям було заборонено ловити, продавати та споживати рибу зі затоплених районів через загрозу захворювання на ботулізм.

Деталі щодо наслідків вибуху на Каховській гідроелектростанції будуть відомі найближчими днями. Для отримання докладної інформації про цю трагедію рекомендується ознайомитися з матеріалом РБК-Україна, який надає повний опис всього, що було відомо на ранок 7 червня.