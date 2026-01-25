Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну

Пропозиція Литви щодо експортної платформи зброї

Окрему увагу під час зустрічі було приділено військовій взаємодії та розвитку спільних оборонних проєктів. За словами президента, Литва запропонувала відкрити у Вільнюсі експортну платформу зброї, яка може стати інструментом для посилення оборонних можливостей України та партнерів.

Також обговорювалася підтримка ініціативи PURL і співпраця в межах програми SAFE.

Підтримка енергетики та ППО України

Зеленський поінформував Науседу про щоденні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та актуальні потреби України для забезпечення енергетичної стійкості й посилення протиповітряної оборони.

Він подякував Литві за конкретну допомогу: країна вже ухвалила рішення передати українським містам і громадам майже сотню генераторів.

"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - заявив Зеленський.