Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну

Президент України Володимир Зеленський та його литовський колега Гітанас Науседа обговорили військову співпрацю, підтримку української енергосистеми та нові оборонні ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено військовій взаємодії та розвитку спільних оборонних проєктів. За словами президента, Литва запропонувала відкрити у Вільнюсі експортну платформу зброї, яка може стати інструментом для посилення оборонних можливостей України та партнерів.
Також обговорювалася підтримка ініціативи PURL і співпраця в межах програми SAFE.
Зеленський поінформував Науседу про щоденні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та актуальні потреби України для забезпечення енергетичної стійкості й посилення протиповітряної оборони.
Він подякував Литві за конкретну допомогу: країна вже ухвалила рішення передати українським містам і громадам майже сотню генераторів.
"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви. Там вони візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.
Окрім цього під час візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.