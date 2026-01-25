RU

Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский и его литовский коллега Гитанас Науседа обсудили военное сотрудничество, поддержку украинской энергосистемы и новые оборонные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Предложение Литвы по экспортной платформе оружия

Отдельное внимание во время встречи было уделено военному взаимодействию и развитию совместных оборонных проектов. По словам президента, Литва предложила открыть в Вильнюсе экспортную платформу оружия, которая может стать инструментом для усиления оборонных возможностей Украины и партнеров.

Также обсуждалась поддержка инициативы PURL и сотрудничество в рамках программы SAFE.

Поддержка энергетики и ПВО Украины

Зеленский проинформировал Науседу о ежедневных российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру и актуальных потребностях Украины для обеспечения энергетической устойчивости и усиления противовоздушной обороны.

Он поблагодарил Литву за конкретную помощь: страна уже приняла решение передать украинским городам и громадам почти сотню генераторов.

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - заявил Зеленский.

 

Визит Зеленского в Литву

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву. Там они примут участие в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Кроме этого во время визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

