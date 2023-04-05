ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вільна Україна - це гарантія свободи в Молдові, Грузії та Білорусі, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Середа 05 квітня 2023 21:12
Вільна Україна - це гарантія свободи в Молдові, Грузії та Білорусі, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Свобода та незалежність України буде гарантією того, що у наших сусідів також буде міцнішати незалежність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

За словами Зеленського, незалежність України буде гарантією того, що у протистоянні Росії також вистоїть Молдова, Грузія та Білорусь.

"Коли ми з вами вільні - це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії, всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні - це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії й обов'язково прийде в Білорусь", - сказав президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польши Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Білорусь Грузія Війна Росії проти України
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні