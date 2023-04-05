ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Независимая Украина - это гарантия свободы в Молдове, Грузии и Беларуси, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 21:12
Независимая Украина - это гарантия свободы в Молдове, Грузии и Беларуси, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Свобода и независимость Украины будет гарантией того, что у наших соседей также будет крепнуть независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам Зеленского, независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии России также устоят Молдова, Грузия и Беларусь.

"Когда мы с вами свободны - это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии, все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны - это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит" Грузии и обязательно придет в Белоруссию", - сказал президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол по поставкам оборонной техники для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Беларусь Грузия Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине