Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020: кто среди спортсменов отличился
Фото: Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020 (Getty Images)
По состоянию на сегодня, в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, Украина отметилась 8 медалями. Елизавета Мерешко подарила стране первое золото во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.
Подробнее-в материале РБК-Украина.
Серебром отличились:
- пловец Антон Коль занял второе место во время заплыва на дистанцию 50 метров на спине;
- Елена Федота в рамках фехтования на колясках;
- пловец Алексей Вирченко во время заплыва на дистанцию 100 метров баттерфляем;
- пловец Максим Крипак во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.
Бронзой отметились:
- Евгения Бреус в рамках фехтования на колясках;
- Анна Гонтарь во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.
Добавим, что сейчас Украина возглавляет 5 место в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.
Фото: командный зачет Паралимпиады-2020 (Google.com)