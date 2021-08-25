ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020: кто среди спортсменов отличился

Новина українською →
Токио, Среда 25 августа 2021 15:35
Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020: кто среди спортсменов отличился Фото: Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня, в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, Украина отметилась 8 медалями. Елизавета Мерешко подарила стране первое золото во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Подробнее-в материале РБК-Украина.

Серебром отличились:

  • пловец Антон Коль занял второе место во время заплыва на дистанцию 50 метров на спине;
  • Елена Федота в рамках фехтования на колясках;
  • пловец Алексей Вирченко во время заплыва на дистанцию 100 метров баттерфляем;
  • пловец Максим Крипак во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Бронзой отметились:

  • Евгения Бреус в рамках фехтования на колясках;
  • Анна Гонтарь во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Добавим, что сейчас Украина возглавляет 5 место в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.

Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020: кто среди спортсменов отличилсяФото: командный зачет Паралимпиады-2020 (Google.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Токио Олимпиада 2020
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий