Суд в Германии ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу "Северный поток-2"
Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что на газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Таким образом, компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.
Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.
Кроме "Газпрома" в консорциум по строительству "Северного потока - 2" также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, а именно Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie, вложившие 50% в его финансирование.
Проект стоимостью 11 млрд долларов и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые уверены, что "Северный поток - 2" будет использован в качестве энергетического оружия Кремля.
Напомним, ранее Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений для Nord Stream-1 быть не должно. Таким образом, суд ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу Opal на уровне 50%.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 года. Он связал "Северный поток" с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского "Газпрома" на 100% к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК "Нафтогаз Украины" и польский нефтегазовый оператор PGNiG.