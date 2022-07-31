Вилкул объявил отлов предателей в Кривом Роге: вознаграждение больше, чем у Кима

"Мы делаем специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на которые вы сможете сообщить о коллаборантах и предателях", - рассказал он.

По словам Вилкула, если удастся задержать реального преступника, информатора ждет вознаграждение.

"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю - нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) - 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", - рассказал он.

Куда звонить?

Информацию можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров - Вайбер, Ватсап, Телеграмм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.

Что сообщать?