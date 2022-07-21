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Ким рассказал о первых результатах "охоты" на коллаборантов: за сутки почти 100 сообщений

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Николаев, Четверг 21 июля 2022 12:48
Ким рассказал о первых результатах "охоты" на коллаборантов: за сутки почти 100 сообщений Фото: Ким рассказал о первых результатах "охоты" на коллаборантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Николаева за сутки получили 96 сообщений о вероятных корректировщиках огня. Однако не все они носят "нужный информационный характер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга.

Он отметил, что о результатах власти отчитаются через неделю-две, поскольку работа по обнаружению вражеских агентов - это не дело одного дня.

"Скажу так, что обратная связь очень хорошая. Большинство людей отказываются от денег, потому что хотят просо помочь, и дают информацию на этот канал о потенциальных коллаборантах и ​​наводчиках. Мы эту информацию прорабатываем. Так что неделю-две, под закрытие города на отработку, будут результаты, я дам противоположную сказал", - рассказал Ким.

Как известно, власти Николаева инициировали "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

В связи с этим город Николаев закроют на несколько дней. Это может произойти в течении недели-двух.

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