Вілкул оголосив вилов зрадників у Кривому Розі: винагорода більша, ніж у Кіма

"Ми робимо спеціальну "гарячу" телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників", - розповів він.

За словами Вілкула, якщо вдасться затримати реального злочинця, на інформатора чекає винагорода.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за "російський світ" (тільки підкреслюю - потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) - 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", - розповів він.

Куди дзвонити?

Інформацію можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів - Вабер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або направити лист на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com.

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