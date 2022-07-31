Вілкул оголосив вилов зрадників у Кривому Розі: винагорода більша, ніж у Кіма

У Кривому Розі оголосили полювання на колаборантів та коригувальників ударів росіян по місту. Якщо надані дані підтвердяться, на інформатора чекає винагорода до 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Криворізької ОВА Олександра Вілкула.
"Ми робимо спеціальну "гарячу" телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників", - розповів він.
За словами Вілкула, якщо вдасться затримати реального злочинця, на інформатора чекає винагорода.
"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за "російський світ" (тільки підкреслюю - потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) - 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", - розповів він.
Інформацію можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів - Вабер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або направити лист на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com.
Як повідомлялося, раніше мер Миколаєва Віталій Кім раніше ініціював "відлов" коригувальників ударів по місту і встановив нагороду за кожного спійманого в 100 доларів.
Як повідомлялося, після цього оголошення в Миколаєві отримали 96 повідомлень про ймовірних корегувальників вогню.
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