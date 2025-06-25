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Вилкове Одеської області атакують дрони: у місті вибухи

Вилкове, Середа 25 червня 2025 01:36
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Вилкове Одеської області атакують дрони: у місті вибухи Фото: у місті Вилкове пролунали вибухи 25 червня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Вилкове Одеської області в ніч на 25 червня пролунали вибухи. На місто рухалися ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, у напрямку Вилкового рухалися "Шахеди". Моніторингові групи писали про понад 10 безпілотників.

Місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Вилковому близько 1:20. У місті активно працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, Вилкове знаходиться на півдні Одеської області. Це місто називають "українською Венецією", бо розташоване на острівцях з каналами.

В ніч на 12 червня Росія вдруге поспіль завдала нічного удару по Вилківській територіальній громаді в Одеській області. Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури - зокрема, підприємство з заготівлі очерету та кілька багатоквартирних будинків. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що росіяни з вечора 24 червня запустили по Україні дрони. Безпілотники залітають в Україні з кількох напрямків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони летять з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області та на Миколаївську область, з Харківської області курсом на Харків та Донецьку область.

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Одеса ППО Повітряні сили України Війна в Україні Вилково Вибухи
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