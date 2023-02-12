Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів

У Волинській області викрито схему незаконного вивезення з України золота, платини та кольорових металів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

У кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці призначено низку експертиз (ч. 2 ст. 364 КК України).

"За попередніми підрахунками, вартість дорогоцінних металів становить понад 200 тисяч доларів. Наразі суд наклав арешт на вантаж, а також автомобілі, якими його намагалися перевезти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє слідство, представники суб’єкта господарювання за сприяння співробітників митниці намагалися незаконно вивезти за кордон понад 45,5 тонни брухту, який містив золото, платину та кольорові метали.

Днями РБК-Україна повідомляло, що п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру за участь у корупційних схемах. Їх діяльність призвела до мільйонних збитків державі.

Нагадаємо, СБУ й ДБР повідомили, що розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці, а 11 лютого голова РНБО Олексій Данілов оголосив, що незабаром відбудуться нові чистки в українських органах, зокрема це стосуватиметься працівників Служби безпеки України, податківців, митників та поліцейських.

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