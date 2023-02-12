ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 15:06
Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов Фото: правоохранители разоблачили схему вывоза драгоценных и цветных металлов (facebook.com/mvs.gov)
Автор: Татьяна Зарембо

В Волынской области разоблачена схема незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как сообщает следствие, представители субъекта хозяйствования при содействии сотрудников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонны лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы.

"По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов составляет более 200 тысяч долларов. Сейчас суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти", - говорится в сообщении.

Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов

В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

На днях РБК-Украина сообщало, что пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение за участие в коррупционных схемах. Их деятельность привела к миллионному ущербу государству.

Напомним, СБУ и ГБР сообщили, что начали масштабную спецоперацию и проводят обыски по всей вертикали таможни, а 11 февраля глава СНБО Алексей Данилов объявил, что вскоре состоятся новые чистки в украинских органах, в частности это касается работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура
NEWS
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм