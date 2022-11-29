Викрали побутову техніку та білизну під Києвом. Шість військових РФ отримали підозри

Під окупації села Богданівка (Київська область) військові РФ грабували будинки місцевих мешканців. Українські правоохоронці оголосили їм підозри у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка у Київській області, російські солдати жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти викрали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, антикваріат, білизну, предмети гігієни та парфуми. Також окупанти забирали у місцевих мешканців гроші, продукти харчування, алкоголь.

"Відступаючи у складі своїх підрозділів, внаслідок тиску Збройних сил України наприкінці березня вони вивезли награбоване на територію РФ", - додали у прокуратурі.

Військовим РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.