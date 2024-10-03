"Викрали головного інженера". Компанія-виробник БПЛА б'є на сполох через дії ТЦК

В українській компанії Ptashka Drones, що займається розробкою та виготовленням FPV-дронів, а також навчанням інженерів і пілотів, повідомили про "викрадення" їхнього головного інженера з розробки систем протидії БПЛА представниками ТЦК та СП просто на вулиці - коли той прямував на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Про що саме розповіли у Ptashka Drones Згідно з інформацією, опублікованою у соцмережі, представники Голосіївського районного у місті Києві ТЦК та СП "викрали головного інженера" (по розробці систем протидії БПЛА) української компанії Ptashka Drones "прямо вулицею дорогою до роботи". "До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - розповіли у компанії. Зазначається, що представникам ТЦК показали всі документи та пояснили ситуацію. "Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - підсумували у Ptashka Drones. Допис компанії (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")