"Похитили главного инженера". Компания-производитель БПЛА бьет тревогу из-за действий ТЦК

В украинской компании Ptashka Drones, занимающейся разработкой и изготовлением FPV-дронов, а также обучением инженеров и пилотов, сообщили о "похищении" их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА представителями ТЦК и СП прямо на улице - когда тот направлялся на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

О чем именно рассказали в Ptashka Drones

Согласно информации, опубликованной в соцсети, представители Голосеевского районного в Киеве ТЦК и СП "похитили главного инженера" (по разработке систем противодействия БПЛА) украинской компании Ptashka Drones "прямо на улице по дороге на работу".

"До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - рассказали в компании.

Отмечается, что представителям ТЦК показали все документы и объяснили ситуацию.

"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", - подытожили в Ptashka Drones.

Пост компании (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")