Викрали більше 100 млн гривень на закупівлях для військових. ДБР викрило банду

Викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська й їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).
Схему організував колишній голова Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. До оборудки він залучив:
Учасники схеми організували закупівлю паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.
Фото: ДБР викрило посадовців, які вкрали більше 100 млн гривень на закупівлях для військових (t.me/DBRgovua)
"Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн", - пише ДБР.
П’ятьом учасникам повідомлено про підозру про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене повторно, в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах й у складі організованої групи.
Підозрюваним загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР нещодавно викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.
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