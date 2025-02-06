Похитили более 100 млн гривен на закупках для военных. ГБР разоблачило банду

Что произошло

Схему организовал бывший глава Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска. К сделке он привлек:

двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре;

бывшего работника КЭО;

частного предпринимателя.

Участники схемы организовали закупку топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Фото: ГБР разоблачило должностных лиц, которые украли более 100 млн гривен на закупках для военных (t.me/DBRgovua)

"Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В целом работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке. Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн", - пишет ГБР.

Что грозит

Пяти участникам сообщено о подозрении о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и в составе организованной группы.

Подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы.