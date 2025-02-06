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Похитили более 100 млн гривен на закупках для военных. ГБР разоблачило банду

Фото: ГБР разоблачило чиновников, которые украли более 100 млн гривен на закупках для военных (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачены должностные лица Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособники на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что произошло

Схему организовал бывший глава Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска. К сделке он привлек:

  • двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре;
  • бывшего работника КЭО;
  • частного предпринимателя.

Участники схемы организовали закупку топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

 

Фото: ГБР разоблачило должностных лиц, которые украли более 100 млн гривен на закупках для военных (t.me/DBRgovua)

"Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В целом работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке. Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн", - пишет ГБР.

Что грозит

Пяти участникам сообщено о подозрении о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и в составе организованной группы.

Подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР недавно разоблачило депутата одного из городских советов Кировоградской области на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

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ГБР